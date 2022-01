Meteoviva verstärkt seine Geschäftsführung

Mit einem größeren Führungsteam sowie einer Kapitalerhöhung im siebenstelligen Bereich will die Meteoviva GmbH das Partnergeschäft weiter auf- und ausbauen. Ab sofort wird das bisherige Beiratsmitglied Uwe Großmann Teil der Geschäftsführung und übernimmt die Verantwortung für das Systempartnergeschäft. Großmann gilt als ausgewiesener Branchenkenner. Er verfügt insgesamt über mehr als 30 Jahre Management-Erfahrung in der Gebäudeindustrie, im Energiemarkt und in der Servicepartner-Industrie. Zugleich wurde der bisherige IT-Leiter Felix Haferkorn zum neuen Prokuristen des Unternehmens ernannt und gehört ab sofort als CIO neben dem Head of Engineering Tristan Henninger zur erweiterten Geschäftsführung.