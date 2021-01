„Wir brauchen weltweit vergleichbare und hohe Qualitätsnormen“, sagt Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg. Daher arbeiten auch mehrere Experten des Hohenloher Ventilatorenbauers in nationalen und globalen Gremien mit. Jetzt wurde Jürgen Albig in den Vorstand der AMCA berufen.



Die Air Movement and Control Association International (AMCA) ist die größte unabhängige, internationale und nichtkommerzielle Organisation von Herstellern, die Normen und Zertifizierungen für lufttechnische Geräte und Ventilatoren entwickelt, festlegt und überwacht. Dadurch werden auch einheitliche und vergleichbare Bewertungen von Ventilatoren und deren Messbedingungen garantiert. Der Sitz befindet sich in Arlington Heights (Illinois). Das AMCA-Siegel gilt auf dem amerikanischen und asiatischen Markt als Qualitätsmerkmal.

Jürgen Albig blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Ventilatoren zurück. Aktuell verantwortet er das konzernweite Produktmanagement von Ventilatoren bei Ziehl-Abegg. Albig arbeitet bereits im Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) mit: dem Branchenverband der deutschen Klima- und Lüftungswirtschaft. Außerdem leitet er die Arbeitsgruppe „Connectivity“ von EVIA, der European Ventilation Industry Association, dem europäischem Dachverband der Lüftungsindustrie.