Helios Ventilatoren stärkt Vertrieb in Süddeutschland

Christian Podeswa ist bereits seit 2016 bei Helios Ventilatoren tätig und war als Schulungsreferent im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv. Ab sofort ist der 27-Jährige als Vertriebsbeauftragter für den süddeutschen Raum zuständig. Daneben wird er weiterhin Schulungen am Werkssitz Villingen-Schwenningen sowie in ganz Baden-Württemberg halten. Christian Podeswa absolvierte im Jahr 2010 die Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem führenden Hersteller für portable Messtechnik und war dort für sechs Jahre im Schulungswesen beschäftigt. Daneben schloss er erfolgreich ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt ab.

„Mit Christian Podeswa kommt ein erfahrener Spezialist in unser Team, von dessen vielfältigen Kompetenzen in technischen wie vertrieblichen Belangen unsere Kunden profitieren werden“, freut sich Robert Nirwing, Regionalvertriebsleiter Süd. Das betreute Gebiet Süd-West Baden-Württemberg wurde bislang in langjähriger Partnerschaft von der Industrievertretung Karl Bergau Freiburg betreut. Die Zusammenarbeit endete zum Jahresbeginn 2020 durch den Renteneintritt von Herrn Bergau.