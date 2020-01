Gemeinsame Roadshow von Danfoss und Beckhoff

Danfoss und Beckhoff Automation informieren im Februar 2020 auf einer gemeinsamen Roadshow über Wege zur Integration von Heizung, Lüftung und Klimatechnik in Gebäudeautomationssysteme. Das Branchen-Event steht unter dem Motto „Energieeffizienz in vernetzten Gebäuden“ und macht in folgenden Städten Station:

4. Februar 2020: Hamburg,

5. Februar 2020: Verl,

6. Februar 2020: Antwerpen/Belgien,

18. Februar 2020: München,

19. Februar 2020: Offenbach.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht dabei die Vernetzung zwischen digitalisierter Hydraulik in der Feldebene sowie den Steuerungssystemen der übergeordneten Automations- und Managementebenen. Experten von Danfoss und Beckhoff sowie von wissenschaftlichen Hochschulen referieren hierzu über aktuelle Richtlinien und normkonforme Lösungsansätze und stellen zugleich konkrete Systemkomponenten vor.



Zum Auftakt der Roadshow informieren Marcell Schmitt (Danfoss) und Frank Schubert (Beckhoff Automation) über den hydraulischen Abgleich mit Hilfe smarter Stellantriebe in der Feldebene sowie den praxisorientierten Datentransfer zwischen Feldebene und Cloud. Im Anschluss werfen die externen Referenten Prof. Dr.-Ing. Martin Becker (Hochschule Biberach) und Prof. Dr.-Ing. Martin Höttecke (Fachhochschule Münster) einen wissenschaftlichen Blick auf die Europäische Gebäuderichtlinie (EPDB).

Abgerundet wird die Roadshow durch Vorträge von Tobias Dietz und Marcell Schmitt (Danfoss) sowie Frank Schubert (Beckhoff), in denen der Einsatz von Frequenzumrichtern in smarten Gebäuden sowie Neuerungen in der Gebäudeautomations-Richtlinienreihe VDI 3814 erörtert werden. In den Pausen besteht die Möglichkeit zu Diskussion und Networking, für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt.



Interessenten können sich bis spätestens zum 31. Januar 2020 unter der Online-Adresse www.beckhoff.de/Energieeffizienz-in-vernetzten-Gebaeuden für die einzelnen Roadshow-Termine anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Plätze werden nach Reihenfolge des Anmeldeeingangs vergeben.