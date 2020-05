Duravit mit Umsatzplus in 2019

Der Designbadhersteller Duravit AG konnte seinen Wachstumskurs im Jahr 2019 mit neuen Höchstwerten in Umsatz, Betriebsergebnis und Jahresüberschuss fortsetzen. Mit einem Umsatzplus von 4,8 % wurde zum Jahresende trotz des geringeren globalen Wirtschaftswachstums ein Gesamtumsatz von 486,8 Mio. € in der Gruppe erreicht. Der Jahresüberschuss stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20%. Die unveränderte Ertragsstärke und eine solide Bilanz schaffen für das Unternehmen die Voraussetzung, den erfolgreichen Kurs nach Überwindung der Covid-19-Pandemie fortzusetzen.

Starker Heimatmarkt als Basis

Auch im Jahr 2019 gelang es Duravit, die Marktposition in Deutschland zu festigen. So bleibt der Heimatmarkt von Duravit einer der Grundpfeiler für den Unternehmenserfolg.

Der mit 20 % höchste Umsatzzuwachs konnte in China erzielt werden. Ein gutes Ergebnis in Ägypten trug ebenfalls zur positiven Unternehmensentwicklung bei. Innerhalb Europas steigerten neben Deutschland auch wichtige Absatzmärkte wie die Schweiz und Spanien ihren Umsatz überproportional.

Verbindung von Technologie und Design als Wachstumstreiber

Mit der Einführung einer neuen "SensoWash"-Generation konnte ein besonders dynamisches Wachstum im Bereich der Dusch-WCs verzeichnet werden. Das "SensoWash Starck f" vereint ikonisches Design mit maximalem Komfort und erreichte auf Anhieb eine anhaltend positive Resonanz.

Auch in anderen Produktbereichen konnte Duravit weiter zulegen. Mit gleich zwei neuen High-end Serien, die der Designbadhersteller in Zusammenarbeit mit sieger design entwickelt hat, wurden erneut hohe Standards für exklusives Bad-Design gesetzt. Auch das Geschäft mit Armaturen entwickelte sich überdurchschnittlich gut. Zulegen konnte auch das Geschäft mit Sanitärkeramik, wobei die Handelsmarke mit einem Anteil von weniger als 2% am Gesamtumsatz einen positiven Beitrag zur Entwicklung wichtiger Geschäftsbeziehungen leistete.

Nachfolge von Prof. Richter geregelt

Wie berichtet, wird Prof. Richter das Unternehmen zum 30. Juni 2020 verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Designierter Nachfolger ist Stephan Patrick Tahy, der bei Duravit die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird. Herr Tahy ist derzeit CEO der De’Longhi GmbH Deutschland und war zuvor bei Mattel Inc. als Vice President und General Manager tätig.