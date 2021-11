Conex Bänninger baut Außendienst-Teams in Deutschland aus

Conex Bänninger ist nach wie vor weiter auf Wachstumskurs und stellt neue Mitarbeiter ein. Thilo Oyss ist neuer Regionalverkaufsleiter und betreut mit seinem Team ab sofort die Region Nord-Ost. Oyss startete seine vertriebliche Karriere zu Beginn der 90er Jahre und etablierte sich schon früh in der Bauzulieferbranche. Dank seiner jahrelangen Erfahrung und Stationen bei namhaften Herstellern kennt er die Strukturen von Fachhandel und Handwerk sehr gut.

Foto: IBP GmbH – Conex Bänninger

Jörg Lütge ist neuer Gebietsverkaufsleiter für die PLZ-Gebiete 17-25 und damit erster Ansprechpartner bei Fragen rund um Sanitär, Heizung und Klimatechnik für Fachhandel und Handwerk. Lütge kommt ursprünglich aus dem technischen Anlagenbau und ist mit dem dreistufigen Vertriebsweg der Bauzulieferbranche groß geworden. Als erfahrener Allrounder in der Gebäudetechnik war er in den vergangenen zehn Jahren im Vertrieb für Pumpentechnik tätig und wechselte nun zu Conex Bänninger.

Foto: IBP GmbH – Conex Bänninger

Tim Barwich ist seit vielen Jahren in der Haustechnik beruflich tätig und ab sofort Gebietsverkaufsleiter für die PLZ-Gebiete 26-28 sowie 48-49. Beginnend mit seiner Ausbildung in einem Fachgroßhandel für Haustechnik, konnte er bereits in verschiedenen Bereichen der Branche Erfahrungen sammeln und sich im Markt etablieren.