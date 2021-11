Carrier Deutschland eröffnet Trainingszentrum für VRF- und Split-Systeme

Seit zehn Jahren betreibt die Carrier Klimatechnik GmbH (Carrier Deutschland) in den Räumen des Informationszentrums für Kälte-, Klima- und Energietechnik (IKKE) in Duisburg ein 150 m² großes Trainingszentrum für seine Klimatechnikprodukte, von Flüssigkeitskühlern, Wärmepumpen und Hydroniksystemen bis zu hochmodernen Regelungen. Anlässlich des Jubiläums hat der Anbieter den Schulungsbereich um 100 m² erweitert, um auch Produkte mit variablem Kältemittelfluss (VRF) und Split-Systeme für dieses wachsende Segment zu präsentieren.

IKKE



Das IKKE wurde von der Kälte- und Klimatechnik-Innung Nordrhein gegründet. 2008 wurde der Betrieb als Aus- und Weiterbildungszentrum aufgenommen. In den Räumen der ehemaligen Krupp-Lehrwerkstatt fand man großzügig bemessenen Platz; mit Kauf, Aus- und Umbau sowie der Ausstattung wurden rund 13 Mio. Euro investiert. Heute betreuen knapp 30 Mitarbeiter und sieben Honorardozenten die Auszubildenden in überbetrieblichen Lehrgängen bis hin zur Meisterausbildung. Das IKKE engagiert sich auch in internationalen Projekten und beteiligt sich an der Normungsarbeit. Als Bundesleistungszentrum für WorldSkills Germany e.V. ist die IKKE gGmbH auch für die Aktivitäten bei den Berufe-Welt- und Europameisterschaften im Bereich Kälte- und Klimatechnik verantwortlich.

Zusammenarbeit mit Carrier



Die Carrier Klimatechnik GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Carrier Global Corporation, dem weltweiten Anbieter von sicheren, nachhaltigen und gesunden Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Die Zusammenarbeit mit dem IKKE entstand, als Carrier auf der Suche nach einem Standort für ein Schulungszentrum für seine Produkte aus dem Bereich Light Commercial war. Seitdem konnten bis Februar 2020, als der Betrieb wegen der Pandemie unterbrochen werden musste, mehr als 1.200 Teilnehmer in rund 90 Schulungsveranstaltungen begrüßt werden.