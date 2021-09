Betriebsstart im neuen Alfa Laval Service Center

Alfa Laval hat Anfang September 2021 sein Service Center für Plattenwärmetauscher in Frechen bei Köln in Betrieb genommen. Der 5.200 m² große Standort ist wie eine Fabrik und zugleich umweltfreundlich konzeptioniert. Durch den hohen Automatisierungsgrad lassen sich für die Kunden deutlich verkürzte Servicezeiten erreichen. Im Zuge eines "Zero Liquid Discharge"-Verfahrens wird das Prozesswasser aufbereitet. Der Anbieter für Plattenwärmetauscher bietet die Rekonditionierung herstellerübergreifend für alle Fabrikate und Marken an.



Für eine optimale Leistung und lange Lebensdauer der Plattenwärmetauscher ist eine regelmäßige Rekonditionierung unerlässlich. Bei richtiger Reinigung und Wartung vermeiden die Geräte darüber hinaus CO 2 -Emissionen. Das Alfa Laval Service Center in Frechen leistet den gesamten Prozess der Rekonditionierung wie am Fließband an einem Ort und ohne Unterbrechungen. Vollautomatische Systeme wie eine Anlage für Flüssigstickstoff oder eine Chemiebadanlage setzen mit ihrer Effektivität und ihren Sicherheitsstandards weltweit Maßstäbe.



Eine von Alfa Laval selbst entwickelte Abwasserbehandlungsanlage erlaubt es, 95 % des während der Rekonditionierung anfallenden Schmutzwassers aufzubereiten und dem Kreislauf wieder zuzuführen. Als Teil seiner globalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich Alfa Laval das Ziel gesetzt, bis 2030 das gesamte, in allen Prozessen des Unternehmens anfallende Abwasser zu recyceln. Dem Umweltschutz dient auch das Angebot des herstellerübergreifenden Service, weil ein Ansprechpartner für Wartung und Instandsetzung ihrer Wärmetauscher den Kunden Wege und Aufwände spart. Viel Platz und hochmoderne Technik im neuen Service Center machen es möglich.