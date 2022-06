Balthasar Neumann Preis 2023 ausgelobt

Bild: DBZ Bild: DBZ BDB Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e. V. und die DBZ Deutsche Bauzeitschrift loben gemeinsam den europäischen Preis für Architektur und Ingenieurleistungen, den Balthasar Neumann Preis 2023 aus. Eingereicht werden dürfen Bauten, deren Fertigstellung nicht länger als zwei Jahre zum Tag der Einreichung zurückliegt. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online unter www.balthasar-neumann-preis.de. Der Einreichungsschluss ist der 31. Oktober 2022, die Jurysitzung findet im Januar 2022 statt.



Der internationale Balthasar Neumann Preis steht in der Preislandschaft solitär da. Mit ihm werden ausdrücklich Fachplanerteams ausgezeichnet, die über längst etablierte Standards in der Zusammenarbeit hinausgehende Leistungen in einem realisierten Bauwerk erbracht haben. Der Preis wird gestiftet von der DBZ sowie dem BDB und ist mit 10.000 € dotiert.



Mit dem Balthasar Neumann Preis möchten die Auslober neben der Anerkennung einer beispielgebenden integralen Planungsleistung zentrale Zukunftsfragen im Bauen beantwortet und mit der Branche geteilt wissen. Mit der Ausrichtung 2023 gehen die Stifter neue Wege, um den Preis den aktuellen Entwicklungen der Branche zukunftsfähig anzupassen. Eine wesentliche Änderung betrifft den Ort der Preisverleihung. Sie wird künftig im Rahmen der Messe BAU in München stattfinden und in das Kongressprogramm (Halle C2) des Bauverlags eingebettet. Mit annähernd 70.000 Teilnehmern kommen rund 25 % der Besucher der Messe aus dem Bereich Architektur, Ingenieurwesen und Planung. Der Ort der Preisverleihung sichert dem Balthasar Neumann Preis die internationale Aufmerksamkeit, die ihm von seiner Bedeutung und seinem Selbstverständnis als Wegweiser angemessen ist.





Jury Balthasar-Neumann-Preis 2023

Peter Geiger, Partner Heilergeiger Architekten und Stadtplaner BDA, Kempten

Annette Hillebrandt, Architektin und Professorin, Bergische Universität Wuppertal

Anett-Maud Joppien, Geschäftsführerin Dietz Joppien Planungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Silke Lange, Assoziierte Partnerin RKW Architektur +, Düsseldorf

Boris Peter, Partner Knippershelbig, Stuttgart

Katja Reich, DBZ-Chefredakteurin, Berlin

Ernst Uhing, Vizepräsident BDB, Lüdenscheid