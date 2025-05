BIM-Praxisbeispiele in Planungs- und Bauphase sowie laufendem Betrieb

Die neue Ausgabe der Publikationsreihe „Hier steckt BIM drin!“ ist erschienen. In der Ausgabe 2025 stellt buildingSMART Deutschland insgesamt 21 Bauprojekte vor, die mit Building Information Modeling (BIM) und den offenen, herstellerneutralen Standards von buildingSMART realisiert wurden. Die Projektbeispiele zeigen, wie BIM in der Praxis angewendet wird – und das nicht nur in der Planungs- und Bauphase, sondern auch im laufenden Betrieb von Bauwerken.

Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland Cover „Hier steckt BIM drin!“ Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland

Folgende Projekte werden in „Hier steckt BIM drin! 2025“ vorgestellt: