aquatherm stellt Flächenheiz- und Kühlsystem in Video-Tutorials vor

In animierten Bewegtbildern wird die Montage des Flächenheiz- und Kühlsystems aquatherm black system in verschiedenen Anwendungsbereichen vorgestellt.

Digitale Montageanleitung per Klick

Um ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen, setzt die aquatherm GmbH auch auf digitale Medien: In seinen neuen Video-Tutorials stellt der Hersteller von Rohrleitungssystemen aus dem Kunststoff Polypropylen sein Flächenheiz- und Kühlsystem "aquatherm black system" vor – kurz und prägnant, in animierten Bewegtbildern und mit einem echten Mehrwert für den Kunden.

Hilfreich ist der Service besonders für den Verarbeiter, der hier in kurzer Zeit zahlreiche Informationen findet. Denn egal ob Decke oder Wand, mit einer Metallunterkonstruktion oder eingeputzt - in rund zwei Minuten erfahren Interessierte, wie das Flächenheiz- und Kühlsystem in verschiedenen Anwendungsbereichen montiert wird. Die einzelnen Schritte werden detailliert dargestellt und dienen somit als digitale Montageanleitung.

Zu finden sind die Tutorials mit wenigen Klicks: entweder unter www.aquatherm.de/produkte/black-system/ oder auf dem YouTube-Kanal unter www.youtube.com/channel/UCzlD_7ekXSGxbGHdr4MYe0Q. Hier gibt es neben den aquatherm black system Tutorials viele weitere Videos zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens aus Südwestfalen, unter anderem zu den Rohrleitungssystemen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagentechnik, den Trinkwasser- oder Sprinklerbereich und zur aquatherm Vorfertigung.