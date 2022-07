Anmeldestart für den B.KWK-Kongress 2022

Zweitägige Konferenz Ende September in Berlin



Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. lädt zum 14. B.KWK-Kongress in die Hauptstadt ein. Unter dem Titel „KWK – Innovativ, Erneuerbar!" wird am 26. & 27.09.2022 in Berlin die Zukunft der Energieversorgung mit Kraft-Wärme-Kopplung diskutiert. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.bkwk-kongress.de möglich.

Das diesjährige Programm beinhaltet Beiträge rund um smarte und flexible KWK-Lösungen sowie den Einsatz Erneuerbarer Energien. Neben Kompetenz aus der Praxis, wissenschaftlichen Ansätzen und konzeptionellen Fragestellungen wird ein Fokus der Veranstaltung auf politische Zusammenhänge gerichtet sein.

Den Auftakt bildet am 26. September ab 18 Uhr ein energiepolitischer Abend in Form einer Podiumsdiskussion mit Bundestagsabgeordneten über die Potenziale der KWK und deren politischer Realisierung in der im Wandel begriffenen Energieversorgung. Im Anschluss bietet das Abendprogramm Zeit für den persönlichen Austausch.

Am 27. September folgt ein Fachvortragsprogramm aus Beiträgen u. a. zum Einsatz und zur Verfügbarkeit von erneuerbaren Gasen, der Wärmewende und Dekarbonisierungsstrategien in der kommunalen Energieversorgung. Der Pfad zur klimaneutralen Energieversorgung mit KWK wird aufgezeigt, zudem stehen rechtliche Rahmenbedingungen, planerische Aspekte sowie Möglichkeiten für eine klimaneutrale Industrie auf dem Programm.

Mehr Informationen zum Programm und den Anmeldemodalitäten gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.