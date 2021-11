Kessel AG feiert Richtfest für multifunktionales Bürogebäude

Zum Richtfest des multifunktionalen Bürokomplexes begrüßten die Verantwortlichen bei Kessel die am Bau beteiligten Unternehmen, den Zimmerermeister sowie die Vertreter aus der Lokalpolitik.

Status quo in Lenting – In der neuen Kessel-Unternehmenszentrale finden aktuell bereits Verkabelungsarbeiten, die Montage der Haustechnik und Fenster sowie Betonspachtelungen und Trockenbauarbeiten statt.

Die Kessel AG feiert Richtfest des neuen multifunktionalen Bürogebäudes. „Seit dem offiziellen Spatenstich im Januar hat sich einiges getan. Wir freuen uns, dass wir dem Ziel – moderne Arbeitswelten für unsere Mitarbeitenden zu schaffen – wieder ein Stück nähergekommen sind“, so Edgar Thiemt, Vorstand Technik. Bis voraussichtlich Sommer 2022 entstehen auf rund 5.000 Quadratmetern Nutzfläche fast 200 Büroarbeitsplätze sowie 26 Besprechungsräume in der neuen Zentrale des Entwässerungsspezialisten.

Mehr Raum für Innovation durch moderne Arbeitswelten



Im neuen Bürokomplex können die Mitarbeitenden gemäß einer modernen Arbeitsphilosophie zukünftig zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen wählen, um ihre jeweiligen Aufgaben optimal auszuüben. „Zudem werden die Büros nach den Anforderungen der jeweiligen Abteilungen geplant“, so Thiemt. „Im Kundendienst etwa spielt der Schallschutz eine zentrale Rolle, während im Bereich des Produktmanagements das gemeinsame Arbeiten an Entwässerungslösungen der Zukunft wichtig ist. Außerdem soll es offene Küchen und eine ‚Afterwork-Lounge‘ für den informellen Austausch geben.“ Im Fokus steht dabei eine offene, inspirierende und abwechslungsreiche Raumgestaltung mit möglichst vielen visuellen Sichtbeziehungen bis hinein in den Produktionsbereich. Darüber hinaus liefert eine professionelle Lichtplanung optimale Arbeitsbedingungen.

Neuester Stand der Technik sorgt für nachhaltige Effekte



Der Neubau wird durch ein effizientes und platzsparendes Flächenklimasystem beheizt und gekühlt. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentrales Element. Das Klimasystem funktioniert beispielsweise als Kühldecke, indem die Temperatur niedriger als die Raumlufttemperatur gehalten wird und umgekehrt auch als Heizdecke. Im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen arbeiten Flächenklimasysteme nach dem Strahlungsprinzip. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne Zugluft und ein behagliches Raumklima. Der Bedarf an Heizenergie wird mehrheitlich mit dem Wärmeüberschuss abgedeckt, der bei der Herstellung von eigenen Produkten anfällt. Ergänzend ist der Einsatz einer umweltfreundlichen Wärmepumpentechnologie geplant. Um ein konstantes Raumklima unabhängig von Wetter und Jahreszeit zu realisieren, werden die Räume mechanisch be- und entlüftet. Dabei wird die Luft gefiltert und bei Bedarf beheizt beziehungsweise gekühlt.