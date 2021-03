Thorsten Kray ist neuer Head of Research and Standardisation bei Aerocompact

Aerocompact, ein österreichischer Hersteller von PV-Montagesystemen, verstärkt sein Team mit dem Windingenieur Thorsten Kray. Der promovierte Maschinenbauingenieur verantwortet die Forschungs- und Zertifizierungsaktivitäten des Unternehmens und begleitet alle internen und externen Prüfungen an den hauseigenen Systemlösungen für Photovoltaikmodule. Als aktives Mitglied zahlreicher Normierungskomitees bringt er außerdem die globalen Zertifizierungsprozesse für die Flachdach- und Freiflächensysteme sowie die Standardisierung der Windkanalversuche für PV-Montagesysteme weiter voran.

Der Bauwerksaerodynamiker bringt sowohl langjährige Erfahrungen mit Windlastbestimmungen für Solarsysteme und Normierungsprozessen als auch Expertise speziell mit den Unterkonstruktionen von Aerocompact mit. Thorsten Kray promovierte 2008 auf dem Gebiet der Sportballaerodynamik. Im Anschluss war er an dem Institut für Industrieaerodynamik (I.F.I.) in Aachen zunächst als Projektingenieur, ab 2011 als Abteilungsleiter für Windlasten an Photovoltaikanlagen und ab 2018 für die Bauwerksaerodynamik als Ganzes zuständig. Er baute eine eigene Solarabteilung auf und verantwortete die gesamte Messtechnik sowie sämtliche Windkanaluntersuchungen des Instituts. Ab 2014 testete er die Aerocompact-Systeme.

Aerocompact-Kunden werden neben dem Input von Thorsten Krays zur Weiterentwicklung der Planungssoftware „AeroTool“ insbesondere von einem vereinfachten Zugang zu komplexen technischen Sachverhalten profitieren. Denn Thorsten Kray wird nicht nur die Tests und Zertifizierungen begleiten, sondern sein Expertenwissen auch in Vorträgen und schriftlichen Veröffentlichungen verständlich aufbereiten.