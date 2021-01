Digitale Veranstaltung am 8. Juni 2021

„Gute Innenraumluftqualität – aktuelles Praxisforum für Lüftung und Lüftungskonzepte in Wohngebäuden“ – mit diesem Leitbild veranstaltet die HEA gemeinsam mit dem Umweltbundesamt das 10. Forum Wohnungslüftung. Die Branchenplattform für Architekten, Fachplaner, Energieberater, Handwerk und Hersteller gibt mit Beispielen aus der Beratungs- und Planungspraxis konkrete Handlungsempfehlungen.

„Gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie stehen unsere Marktpartner vor aktuellen Herausforderungen und bieten Lösungen für eine gute Innenraumluftqualität an.“, so HEA-Geschäftsführer Dr. Jan Witt.

Dr.-Ing. Heinz-Jörn Moriske, Geschäftsführer der Kommission Innenraumlufthygiene des Umweltbundesamtes, fügt hinzu: „Gesunde Innenraumluft wird zurecht verstärkt öffentlich diskutiert. Der Erfahrungsaustausch zwischen den unterschiedlichen Gewerken führt zu besseren Lösungen in der Praxis auch im Hinblick auf den Abtransport evtl. virenbeladener Aerosole. Zu Lüftungstechniken in Wohnungen hat ein Arbeitskreis am UBA aktuelle Empfehlungen zusammengestellt.“

Gesundes Wohnen hängt von vielen Faktoren ab – die Qualität der Innenraumluft nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Das Programm bietet am Vormittag des 8. Juni 2021 insbesondere Ergebnisse eines Feldtests zur Innenraumluftqualität bei Neubauten, einen Hersteller-Dialog zu Filtern in stationären und mobilen Anlagen sowie ein virtuelles „Hausbau-Podium“.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Programm sowie die Möglichkeit einer Online-Anmeldung stehen auf www.forum-wohnungslueftung.de bereit.

Das Forum wird für die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 4 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 4 Unterrichtseinheiten (Energieberatung im Mittelstand) und 4 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) angerechnet.