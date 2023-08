Seminare zur VDI-Richtlinie 6044

Um Korrosionsproblemen in Kalt- und Kühlwasserkreisläufen vorzubeugen, gibt die neue VDI-Richtlinie 6044 seit dem 01. April 2023 konkrete Richtwerte für Füll-, Ergänzungs- und Umlaufwasser vor. Dies ist nicht zuletzt auch für Betreiber größerer Change-Over-Anlagen interessant. Das Seminarangebot von perma-trade Wassertechnik und Waterkotte soll den neuesten Stand der Technik und der Richtlinie vermitteln. Planer können pro Kategorie fünf dena (Deutsche Energie-Agentur) Fortbildungspunkte erhalten, also bei drei Kategorien in Summe 15.

Bild: perma-trade Wassertechnik Die Seminare zur VDI 6044 informieren über den neuesten Stand der Technik und der Richtlinie. Bild: perma-trade Wassertechnik

Die Inhalte im Überblick

Perma-trade Wassertechnik informiert über:

Die Relevanz der neuen Richtlinie für Wärmepumpen, die sowohl Heizen als auch Kühlen

Überschneidungen mit der VDI-Richtlinie 2035

Lösungsmöglichkeiten in der Praxis: Teilstromverfahren zur Anlagenwasseraufbereitung

Nachhaltige Kalkschutzsysteme mit DVGW-Zertifizierung für eine energieeffiziente Warmwasserbereitung im Trinkwasser

Die Waterkotte GmbH zeigt zudem auf,

was es beim Einsatz von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern und im Projektbereich zu beachten gibt,

wie sich durch Wärmepumpen mit klimafreundlichen Kältemitteln niedrige GWP-Werte (Global Warming Potential) erzielen lassen

Die Termine im Überblick:

25.07.2023: Waterkotte Center München, Inselkammerstraße 5, 82008 Unterhaching

08.08.2023: Garten Eden, Stollwerckstraße 27–31, 51149 Köln

05.09.2023: Helix Hub, Invalidenstr. 113, 10115 Berlin

06.09.2023: Historischer Speicherboden, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg

12.09.2023: Loft 60/325, Savignystraße 63, 60325 Frankfurt

Die Veranstaltungen finden jeweils von 14 bis 18 Uhr statt, im Anschluss sind die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Interessenten können sich unter diesem Link anmelden.