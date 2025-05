RLT-Anlagen kühlen Lasersysteme des größten Teleskops der Welt

Bis zu acht sogenannter Leitstern-Lasersysteme werden dem ELT dabei helfen, mit seinem 39 Meter großen Hauptspiegel scharfe Aufnahmen des Weltalls zu machen.

Bis zu acht sogenannter Leitstern-Lasersysteme werden dem ELT dabei helfen, mit seinem 39 Meter großen Hauptspiegel scharfe Aufnahmen des Weltalls zu machen. Bild: ESO / L. Calçada

Hochkomplexe geographische Anforderungen

Die Bedingungen des Orts Cerro Armazones sowie des Teleskops selbst stellen hochkomplexe Anforderungen an die Ventilatorlösung. Dazu gehört zum einen die Lage auf ca. 3.000 m Höhe und in einem stark erdbebengefährdeten Gebiet, zum anderen der feine Wüstensand und -staub und die wechselnden Wetterbedingungen. Da das ELT selbst voller hochsensibler Technik steckt, dürfen die Anlagen zudem keinesfalls elektronische Interferenzen verursachen.

ebm-papst entwickelte eine maßgeschneiderte Plug&Play-Anwendung, die alle Komponenten integriert und den Installations- und Validierungsaufwand für Ocram minimiert. ebm papst schlug den Einsatz von „FanGrid“ vor. Dabei werden in diesem Projekt jeweils sechs einzelne EC-Ventilatoren aufeinandergestapelt und montiert. Diese Redundanzen sorgen laut Hersteller für eine erhöhte Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlagen.

Technische Anpassungen