Resiliente Bauwirtschaft: Zukunftsfähig durch digitale Strategien

Die Bauwirtschaft steht noch immer unter großem Druck: Gestiegene Materialpreise, hohes Zinsniveau und verschärfte ESG-Vorgaben sowie der anhaltende Fachkräftemangel stellen die Unternehmen der Branche vor große Herausforderungen. Gleichzeitig erfordert der Weg zu nachhaltigen, energieeffizienten Gebäuden neue Herangehensweisen. Ein neues E-Book mit dem Titel „Baubranche im Wandel – Zukunftsfähig durch digitale Strategien“ liefert nun einen praxisnahen Leitfaden, wie Unternehmen diese Hürden meistern und sich langfristig wettbewerbsfähig aufstellen können.

Die Branchenaussichten für 2026 sind erfreulicher als in den vergangenen Jahren. National wie international wird wieder mit einem steigenden Bauvolumen gerechnet. Wer also die Weichen richtig und rechtzeitig stellt, kann laut Bluebeam nicht nur kurzfristige Hürden überwinden, sondern sich langfristig und zukunftssicher aufstellen. Digitale Tools und innovative Technologien bieten hier große Chancen: mit effizienten Prozessen, klaren Datenstrukturen und mehr Planungssicherheit. Sie sollen helfen, natürliche Ressourcen zu schonen, Kosten zu senken und wertvolle Fachkräfte gezielt von unnötigen, ständig wiederholenden Aufgaben und ineffizienten Prozessen zu entlasten. Das E-Book steht ab sofort zum kostenfreien Download auf der Webseite des Herausgebers bereit.