Buch „Objektorientiertes Planen und Bauen mit BIM“

Bild: bSD Verlag Bild: bSD Verlag Objektorientiertes Planen und Bauen mit BIM“ bietet dafür einen fundierten Einstieg in die digitale Welt der BIM-Methodik.

Das Buch ist ein Leitfaden, der die Arbeitsmethode des „objektorientierten Planens und Bauens“ vermittelt und damit als eine Hilfestellung genutzt werden kann, um digital in der BIM-Welt zu arbeiten – egal, ob dieses Wissen für die eigene Arbeit, ein Bauprojekt oder das eigene Unternehmen gesucht wird.

Gegliedert ist der Leitfaden in drei Bereiche. Im ersten Bereich, den Kapiteln 2 bis 4, werden die Grundlagen erläutert, die notwendig sind, um ein Gebäude so digital zu gestalten, dass ein Zusammenwirken zwischen verschiedenen EDV-Anwendungen und eine Kommunikation mit anderen am Bau Beteiligten möglich wird.

Im zweiten Bereich, den Kapiteln 5 bis 8, wird erläutert, wie aktuelle Arbeitsaufgaben verändert werden sollten, um einen Zugang zur BIM-Welt erhalten. Und im dritten Bereich, den Kapiteln 9 und 10, wird anhand kleiner Beispiele in Ansätzen aufgezeigt, wie die Arbeitsmethode des „objektorientierten Planens und Bauens“ in Behörden, Ingenieurbüros und Baufirmen umgesetzt werden kann.

Die Autoren des Buchs sind Peter Böttcher, Petra Baumann, Michael Scheuern und Marcel Wiggert. Die Publikation ist in der Reihe „BIM Professional“ erschienen und als gedruckte Version oder eBook im Webshop des bSD Verlags sowie per Mail an diesen erhältlich.