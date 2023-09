„Politik fragt Wirtschaft“ – 5. EnergyTalk der TGA-Verbände

Auf dem Podium (v. l.): Frank Ernst, Anne König MdB, Patrick Honer, Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Bernhard Dürheimer, Ralph Lenkert MdB, Manfred Todtenhausen MdB und Kassem Taher Saleh MdB.

Bild: Paula Zoë Lüdke Auf dem Podium (v. l.): Frank Ernst, Anne König MdB, Patrick Honer, Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Bernhard Dürheimer, Ralph Lenkert MdB, Manfred Todtenhausen MdB und Kassem Taher Saleh MdB. Bild: Paula Zoë Lüdke BTGA), des Fachverbands Gebäude-Klima e.V. (FGK) und des Herstellerverbands Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband ) in die Berliner Vertretung des Landes Baden-Württemberg. Als Experten der drei TGA-Verbände standen Rede und Antwort: Bernhard Dürheimer, Präsident des BTGA, Professor Dr.-Ing. Christoph Kaup, Vorstandsvorsitzender des FGK, und Patrick Honer, stellvertretender Vorsitzender des RLT-Herstellerverbands. Moderiert wurde der EnergyTalk von Frank Ernst, dem Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin.

Anne König MdB wollte von den Verbandsvertretern auch erfahren, ob ein pauschales PFAS-Verbot den Wärmepumpenhochlauf gefährdet.

Bild: Paula Zoë Lüdke Anne König MdB wollte von den Verbandsvertretern auch erfahren, ob ein pauschales PFAS-Verbot den Wärmepumpenhochlauf gefährdet. Bild: Paula Zoë Lüdke

„Die jetzige Überarbeitung des GEG konzentrierte sich auch nur auf das Heizen, dabei nimmt die Kühlung einen immer größeren Stellenwert ein“, kritisierte Ralph Lenkert, Sprecher für Energie und Klimaschutz der Fraktion Die Linke. Von den Verbandsexperten wollte er wissen, in welchem Verhältnis aktuell der Energiebedarf im Gebäudebereich beim Heizen im Winter und beim Kühlen im Sommer steht. Patrick Honer bestätigte, dass die Kältewende in der momentanen Diskussion über das GEG überhaupt nicht vorkomme, obwohl die Kühlung von Gebäuden angesichts des Klimawandels immer wichtiger werde. „Der Energieverbrauch – und damit auch das Energieeinsparpotenzial – ist beim Heizen deutlich größer als beim Kühlen“, sagte Professor Christoph Kaup. „Aber die Kühlung von Gebäuden wird in Zukunft auch bei uns überlebensnotwendig.“

Der Bundestagsabgeordnete Manfred Todtenhausen regte an, junge Kältetechnik-Fachkräfte aus Kenia anzuwerben.

Bild: Paula Zoë Lüdke Der Bundestagsabgeordnete Manfred Todtenhausen regte an, junge Kältetechnik-Fachkräfte aus Kenia anzuwerben. Bild: Paula Zoë Lüdke

Kassem Taher Saleh, Obmann der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, erkundigte sich, wie die TGA-Branche aktuell in Bezug auf Kreislaufwirtschaft aufgestellt sei und wohin sie sich entwickeln werde. „Wenn wir ehrlich sind, stehen wir da noch am Anfang“, räumte Patrick Honer ein. Zum einen gäbe es keine einheitliche Bewertungsmethode und zum anderen handele es sich in vielen Fällen um individuell erstellte Produkte. Allerdings müssen sich die Unternehmen diesem Thema stellen, deshalb habe der RLT-Herstellerverband vor einem Jahr begonnen, den CO 2 -Fußabdruck für diese individuell erstellten Produkte abzubilden. Inzwischen sei es möglich, für das jeweilige, nach Kundenwunsch erstellte Produkt einen individuellen CO 2 -Fußabdruck anzugeben.

Zum Schluss fasste Moderator Frank Ernst zusammen: „Der diesjährige EnergyTalk hat gezeigt, wie wichtig gerade in dieser Zeit der aufgeregten Debatten der sachliche Dialog zwischen Politik und Wirtschaft ist. Nur so können beide Seiten Verständnis und Vertrauen aufbringen und gemeinsam die Gebäudewende zum Erfolg führen.“