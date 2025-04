Paragon wird neuer Wachstumspartner von Schell

Nach 93 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte in Familienhand haben die Geschwister Andrea und Joachim Schell eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Unternehmens an die inhabergeführte, private Unternehmensgruppe Paragon unterzeichnet, damit die Unternehmensnachfolge gesichert ist und Schell auf Wachstumskurs bleibt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im Mai 2025 vollzogen. Die innovative und wachstumsstarke Schell-Gruppe beschäftigt weltweit 450 Mitarbeiter.

Mit dem Verkauf der Schell GmbH & Co. KG an Paragon soll die langjährige Tradition von Schell erhalten bleiben, während gleichzeitig neue Wachstumschancen eröffnet werden.

Bild: Schell Mit dem Verkauf der Schell GmbH & Co. KG an Paragon soll die langjährige Tradition von Schell erhalten bleiben, während gleichzeitig neue Wachstumschancen eröffnet werden.