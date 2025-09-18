Panasonic und Tado präsentieren erste gemeinsame Innovation

Panasonic stellt gemeinsam mit dem auf Energiemanagement spezialisierten Unternehmen Tado zwei neue Funktionen vor. Die Optimierungs-Funktion „AQUAREA Sync“, exklusiv für Panasonic Wärmepumpen entwickelt, und ein intelligentes System für den hydraulischen Abgleich sollen den Betrieb von Wärmepumpen künftig noch effizienter, langlebiger und einfacher machen und ermöglichen zusätzlich den Zugang zu Förderungen. Beide Entwicklungen tragen laut Unternehmensangaben zu signifikanten Einsparungen und höheren Komfort für die Nutzer bei, ohne dass aufwendige oder teure Installationsarbeiten erforderlich sind. Über die Geschäftsallianz beider Firmen hatte die tab im Rahmen der ISH diesen Jahres berichtet.

Die Marktentwicklung zeigt die Relevanz dieser Neuerungen: In Europa sind bereits mehr als 25 Mio. Wärmepumpen installiert, und es wird erwartet, dass angesichts steigender Energiepreise in den kommenden Jahren weitere Millionen hinzukommen. „‚AQUAREA Sync‘ macht die Wärmepumpe noch smarter, ohne dass Kunden etwas austauschen müssen. Und mit dem hydraulischen Abgleich beseitigen wir eine der größten Hürden beim Umstieg – den Installationsaufwand. Diese Funktionen erleichtern das Energiesparen und machen Wärmepumpen für Haushalte zugänglicher“, erklärt Enrique Vilamitjana, Panasonic Corporation's Heating & Ventilation A/C Company. Auch Christian Deilmann, Mitgründer von Tado, unterstreicht den gemeinsamen Erfolg: „Dies ist das nächste Kapitel unserer Partnerschaft mit Panasonic, bei dem wir intelligente Funktionen gemeinsam entwickeln.“

Zentrale Erweiterungen im Detail

Panasonic und Tado präsentieren die Optimierungs-Funktion „AQUAREA Sync“ und ein System für den hydraulischen Abgleich.

Der hydraulische Abgleich, der ab November verfügbar sein wird, stellt die zweite große Neuerung dar. In Deutschland ist ein solcher Abgleich gesetzliche Voraussetzung, um Förderungen für die Installation von Wärmepumpen zu erhalten. Bisher bedeutete dies den Austausch von Heizkörperventilen. Die zertifizierte Funktion von Tado bietet hier eine Alternative: Statt Ventile auszutauschen, werden smarte Thermostate des Unternehmens auf die vorhandenen Ventile gesetzt. Für Panasonic-Kunden ist sichergestellt, dass das neue System voll kompatibel und zertifiziert ist, sodass Förderungen unkompliziert beantragt werden können.