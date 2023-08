Otis Worldwide Corporation hat im Beisein von Judy Marks, Chair, CEO & President des Unternehmens, und der Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Reinickendorf, Emine Demirbüken-Wegner, die neue Leiterkartenfertigung an der Berliner Otisstraße offiziell eröffnet. Der Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen hat nach eigenen Angaben über vier Jahrzehnte hinweg in Deutschland Know-how in der Entwicklung, Fertigung und Bestückung von Leiterkarten aufgebaut. Der Fokus der neuen Fertigung liege auf der Entwicklung komplexer Leiterkartendesigns, der schnellen Herstellung von Musterbauteilen (Rapid Prototyping) und der Industrialisierung von Prototypen für die Serienfertigung, z. B. für die neue Generation digital vernetzter Aufzüge „Gen360“.

Rund 75 % der in Berlin gefertigten Produkte sind für Bauprojekte in Europa sowie für den bedeutenden Wachstumsmarkt der Modernisierung bestimmt.

