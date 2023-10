Auszug aus dem Programm der Online-Tagung.

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. über die Einflüsse der Raumlufttechnik auf zukunftssichere Gebäude. Maßgeblich sind hier nach Verbandsangaben neben dem energieeffizienten Betrieb der Anlagentechnik die Raumluftqualität und eine effiziente Luftkühlung bei steigenden Außentemperaturen im Sommer. Neubauten können so geplant und gebaut werden, dass diese Einflüsse von Anfang an berücksichtigt werden. Im Bereich der Bestandsgebäude liegt ein großer energetischer Hebel im Nachjustieren der Anlagentechnik. Grundlage hierfür wäre ein Anlagenmonitoring. Die Online-Tagung greift Fragestellungen zu diesen Themenbereichen auf und stellt Lösungsansätze vor. Sie findet am 14. November 2023 von 13 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen, den Anmeldelink und das Programm gibt es auf der Website des Verbands im Menüpunkt Aktuelles.