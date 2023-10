Niklas Wiegand wird neuer Geschäftsführer der Engie Deutschland GmbH

Niklas Wiegand.

Engie Deutschland GmbH ein und übernimmt zum 1. Januar 2024 die Rolle des CEO Energy Solutions von Manfred Schmitz, der das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten in leitenden Funktionen für die Gruppe in Deutschland geprägt hat und dieses zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt. Für die Geschäftsführung ist Niklas Wiegand dann gemeinsam mit Eric Stab verantwortlich, der bereits seit 1. Juni 2023 als Country Manager und CEO der Engie Deutschland AG tätig ist.

Niklas Wiegand kommt von der Bilfinger Gruppe, wo er in den vergangenen Jahren den Umbau- und Transformationsprozess vom Baukonzern hin zum Industriedienstleister mitgestaltet hat; zuletzt als Deutschlandchef mit rund 5.000 Mitarbeitenden. Der 50-jährige Kaufmann studierte nach seiner Banklehre in Koblenz, Toronto, Lille und Harvard und arbeitete anschließend im Bankwesen und in der Industrie.