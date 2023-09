Neuer Wärmepumpen-Konfigurator von Wolf

Der neue Wärmepumpen-Konfigurator ermöglicht nach Unternehmensangaben die schnelle erste Auslegung einer passenden Wärmepumpe.

Bild: Wolf Der neue Wärmepumpen-Konfigurator ermöglicht nach Unternehmensangaben die schnelle erste Auslegung einer passenden Wärmepumpe. Bild: Wolf myWolf“-Portal von Wolf das digitale Werkzeug zur ersten Konzeption ihrer projektspezifischen Wärmepumpe nutzen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde der Wärmepumpen-Konfigurator nach Unternehmensangaben in enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk als kundengerechte und praxisnahe Lösung konzipiert. Der übersichtlich gestaltete Konfigurator eigne sich vor allem für die ersten Planungs- und Beratungsphasen. Dank der schnellen und intuitiven Navigation erhalten die Nutzer in nur wenigen Minuten die passenden Produktvorschläge, so der Anbieter. Sollte eine Berechnung der spezifischen Heizlast noch nicht vorliegen, bietet der Konfigurator eine unkomplizierte Heizlastberechnung beispielsweise über den Verbrauch, das Baujahr, die EnEV-/GEG-Daten oder die spezifische Heizleistung.



Dank der einfachen Bedienung liefere der Konfigurator in wenigen Minuten einen passenden Wärmepumpen-Steckbrief inklusive einer ersten Kostenkalkulation.

Bild: Wolf Dank der einfachen Bedienung liefere der Konfigurator in wenigen Minuten einen passenden Wärmepumpen-Steckbrief inklusive einer ersten Kostenkalkulation. Bild: Wolf 2 -Einsparung. Damit Fachhandwerker, Planer und Energieberater den neuen Konfigurator überall nutzen können, haben sie jederzeit im „myWOLF“-Portal darauf Zugriff. Den Fachpartnern stehen darüber hinaus im Portal viele weitere professionelle Tools, Produktkataloge, Service-Angebote und Webinare für die tägliche Arbeit zur Verfügung.