Neuer Leiter Vertrieb International bei Schell

Zum 1. Juni 2026 hat Marius Buschmann die Leitung des internationalen Vertriebs bei der Schell GmbH & Co. KG übernommen. Er wird nach einer gemeinsamen Übergangsphase die Nachfolge von Klaus Elischewski antreten, der den internationalen Vertrieb nach Angaben des Unternehmens über mehr als 21 Jahre hinweg erfolgreich geprägt hat und zum 1. September 2026 in den Ruhestand verabschiedet wird.

Marius Buschmann (3. v.l.), Nachfolger von Klaus Elischewski (rechts), Leiter Vertrieb International bei Schell, mit Andrea Bußmann (Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb, Personal) und Manuel Barz (Leiter Personal).

Bild: Schell Marius Buschmann (3. v.l.), Nachfolger von Klaus Elischewski (rechts), Leiter Vertrieb International bei Schell, mit Andrea Bußmann (Geschäftsführerin Marketing, Vertrieb, Personal) und Manuel Barz (Leiter Personal). Bild: Schell

Mit Buschmann gewinnt Schell einen erfahrenen Vertriebsmanager, der auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der SHK- und Baubranche zurückblickt. In dieser Zeit sammelte er umfassende Expertise in der strategischen Vertriebsarbeit, der Steuerung internationaler Sales-Projekte sowie in der Gesamtverantwortung für internationale Märkte als Geschäftsführer. Seine Kombination aus strategischem Denken, internationaler Markterfahrung und ausgeprägter Kundenorientierung bildet eine starke Grundlage für seine neue Aufgabe, heißt es von Schell.

Als Leiter Vertrieb International verantwortet Buschmann künftig die Weiterentwicklung des Auslandsgeschäfts von Schell. Dabei wird er die globale Vertriebsstrategie weiter schärfen, neue Märkte erschließen und bestehende Kundenbeziehungen weltweit stärken. Ziel ist es, die internationale Marktpräsenz von Schell nachhaltig auszubauen und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens auf globaler Ebene fortzuführen. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Vertriebsteams weltweit neue Wachstumschancen zu erschließen und die internationale Erfolgsgeschichte von Schell weiter fortzuschreiben“, sagt Buschmann.