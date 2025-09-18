Neue Vertriebs- und Servicestruktur bei RMB/Energie und Tedom

Die beiden Blockheizkraftwerkshersteller RMB/Energie und Tedom bündeln künftig ihre Vertriebsaktivitäten unter dem Dach des japanischen Mutterkonzerns Yanmar. Der Vertrieb der BHKW von RMB/Energie, einschließlich der etablierten Marke „neoTower“, erfolgt ab sofort über das Unternehmen Tedom. Der Standort Saterland von RMB/Energie bleibt nicht nur erhalten, sondern wird gezielt als zentraler Produktions-, Service- und Entwicklungsstandort für die BHKW im unteren und mittleren Leistungssegment weiter gestärkt. Durch diese strategische Neuausrichtung entsteht laut Unternehmensangaben ein umfassendes Angebot im Bereich gasbetriebener BHKW mit Leistungen von 4,0 kW bis 4,5 MW.

Bild: RMB/Energie Von 4,0 kW bis 4,5 MW (elektrisch) alles aus einer Hand: Tedom übernimmt ab sofort den Vertrieb der „neoTower“ BHKW aus Saterland. Bild: RMB/Energie

Auch personell ist die Neuausrichtung mit klarer Verantwortung verknüpft: Dennis Kampling übernimmt die Verantwortung für das OEM-Geschäft und den dreistufigen Partnervertrieb. Jochen Epp ist für das Objekt- und Projektgeschäft zuständig. „Mit dieser neuen Struktur schaffen wir ein einheitliches Vertriebssystem und bieten unseren Kunden ein umfassendes Produktspektrum, klar definierte Ansprechpartner und effiziente Abläufe bei gewohnt hoher Qualität und technischer Kompetenz“, sagt Kampling.