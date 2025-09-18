Marke „neoTower“ zukünftig unter Tedom

Neue Vertriebs- und Servicestruktur bei RMB/Energie und Tedom

18.09.2025

Die beiden Blockheizkraftwerkshersteller RMB/Energie und Tedom bündeln künftig ihre Vertriebsaktivitäten unter dem Dach des japanischen Mutterkonzerns Yanmar. Der Vertrieb der BHKW von RMB/Energie, einschließlich der etablierten Marke „neoTower“, erfolgt ab sofort über das Unternehmen Tedom. Der Standort Saterland von RMB/Energie bleibt nicht nur erhalten, sondern wird gezielt als zentraler Produktions-, Service- und Entwicklungsstandort für die BHKW im unteren und mittleren Leistungssegment weiter gestärkt. Durch diese strategische Neuausrichtung entsteht laut Unternehmensangaben ein umfassendes Angebot im Bereich gasbetriebener BHKW mit Leistungen von 4,0 kW bis 4,5 MW.

Von 4,0 kW bis 4,5 MW (elektrisch) alles aus einer Hand: Tedom übernimmt ab sofort den Vertrieb der „neoTower“ BHKW aus Saterland.
Bild: RMB/Energie

Was bisher zwei getrennte Vertriebsorganisationen mit teils überlappenden Produktportfolios waren, wird nun zu einem integrierten Vertriebssystem „aus einer Hand“. RMB/Energie deckte bisher den Bereich von 4,0 bis 71,0 kW elektrisch ab, Tedom ergänzte das Portfolio mit Anlagen von 30 kW bis 4,5 MW. Durch die Bündelung entsteht ein durchgängiges Produktspektrum von dem Planer, Betreiber und Fachpartner profitieren sollen: klare Strukturen, einheitlicher Ansprechpartner, erweiterte Auswahl.

Auch personell ist die Neuausrichtung mit klarer Verantwortung verknüpft: Dennis Kampling übernimmt die Verantwortung für das OEM-Geschäft und den dreistufigen Partnervertrieb. Jochen Epp ist für das Objekt- und Projektgeschäft zuständig. „Mit dieser neuen Struktur schaffen wir ein einheitliches Vertriebssystem und bieten unseren Kunden ein umfassendes Produktspektrum, klar definierte Ansprechpartner und effiziente Abläufe bei gewohnt hoher Qualität und technischer Kompetenz“, sagt Kampling.

