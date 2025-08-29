Neue Online-Seminare zu Fachthemen der Lüftungstechnik

Die Systemair GmbH erweitert ihr digitales Weiterbildungsangebot und bietet ab sofort eine Reihe neuer Online-Seminare zu zentralen Themen der Lüftungs- und Klimatechnik an. Im Mittelpunkt der Seminare stehen praxisorientierte Fachinhalte. Behandelt werden die effiziente Auslegung von Luftauslässen und Volumenstromreglern mit Systemair „DESIGN“, ein Überblick zu Building Information Modeling (BIM) und dem firmeneigenen Systemair Plugin für „Revit“, die Umsetzung der VDI-Richtlinie 6022 in Lüftungssystemen sowie die Einhaltung von Hygieneanforderungen an Lüftungsgeräte.

Aus dem firmeneigenen Greenroom sendet Systemair die neuen Online-Seminare zu aktuellen Fachthemen der Lüftungstechnik.

