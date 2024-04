Mindesthygieneanforderungen für Materialien und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser werden harmonisiert

Nachdem im Januar 2021 die Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie in Kraft getreten ist, wird diese nun um Regelungen ergänzt, die die Mindesthygieneanforderungen an Materialien und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser im gesamten EU-Binnenmarkt harmonisieren werden. Am 23. April wurde ein Regelungspaket bestehend aus sechs separaten Durchführungs- bzw. delegierten Rechtsakten im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Hierdurch wird ein weiterer entscheidender Schritt in Richtung einer EU-weiten Harmonisierung der Mindesthygieneanforderungen an Materialien und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser gemacht, heißt es vom Figawa und DVGW.

Die neuen Regelungen der Mindesthygieneanforderungen betreffen nicht nur Produkthersteller, sondern auch Betreiber, Planer und ausführenden Betriebe.

Die neuen Anforderungen betreffen das komplette Spektrum an Produkten im Sanitär- bzw. Trinkwasserbereich wie bspw. Rohrleitungen, Ventile, Pumpen, Wasserzähler oder Armaturen. Sie beinhalten neben neuen Prüfanforderungen auch die verpflichtende Zertifizierung und Kennzeichnung der Produkte mit einem neu eingeführten und europaweit geltenden Zeichen. Da die Regelungen direkt und somit verbindlich in jedem EU-Mitgliedsstaat gelten, können Produkte dadurch in der gesamten EU ohne weitere Prüfungen in Verkehr gebracht und verwendet werden. Aktuell müssen Hersteller noch je nach Mitgliedsstaat unterschiedliche Genehmigungen zum Verkauf ihrer Produkte einholen. In Zukunft können sie auf einheitliche Verfahren zurückgreifen und so ihren administrativen Aufwand reduzieren. Die neuen Regelungen betrifft nicht nur Produkthersteller, sondern auch Betreiber, Planer und ausführenden Betriebe.