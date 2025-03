Midea schließt Übernahme von Arbonia Climate ab

Die Übernahme von Arbonia Climate durch die Midea Group ist abgeschlossen. Zusammen mit der Clivet S.p.A., die 2016 von Midea übernommen wurde, wird die Unternehmensgruppe eine neue Allianz in der HVAC-Branche in Europa bilden. Die Unternehmen werden ihre Kräfte bündeln und mit ihrem komplementären Produktangebot ihre Markt- und Innovationsführerschaft in Europa ausbauen. Der Name der neuen Gruppe lautet MBT Climate.

Bild: Clivet V.l.: Alexander Kais (Senior Vice President MBT Climate), Stefano Bellò (President MTB Climate) und Kobe Peng (Vice President MBT Climate). Bild: Clivet

Ab sofort übernehmen die gemeinsame Managementverantwortung für MBT Climate Stefano Bellò, President von MBT Climate, Alexander Kaiss, Senior Vice President von MBT Climate, und Kobe Peng, Vice President von MBT Climate. Die Midea Group plant, nachhaltige Wachstumsimpulse für MBT Climate zu setzen, um die Energiewende im Bausektor mit einer starken europäischen Einheit voranzutreiben. Die Midea Group erklärt: „Midea wird weiterhin in die bestehenden Standorte, Mitarbeiter sowie in die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Clivet und Arbonia Climate investieren. Wir planen eine langfristige und erfolgreiche gemeinsame Zukunft.“