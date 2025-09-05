Marcel Jedlitzky betreut Verkaufsgebiet 3

Seit dem 1. Juli 2025 verstärkt Marcel Jedlitzky (38) das Außendienstteam der EMPUR Produktions GmbH als Fachberater im Verkaufsgebiet 3, das den Raum westliches Niedersachsen sowie Bremen mit den Regionen Osnabrück und Münster umfasst. Er lebt zentral in seinem Betreuungsgebiet und bringt fundierte technische wie auch kaufmännische Erfahrung in seine neue Aufgabe ein.

Der Wechsel zu EMPUR erfolgte aus dem Wunsch heraus, dauerhaft im Außendienst tätig zu sein und die Nähe zu Kunden, Baustellen und Projekten stärker zu leben. „Ich freue mich darauf, das Verkaufsgebiet nach vorne zu bringen, bestehende Kontakte zu intensivieren und Kunden direkt auf der Baustelle zu unterstützen“, so Jedlitzky. Dank seines fundierten Know-hows ist er bereits nach kurzer Einarbeitung eigenständig im Gebiet unterwegs und stellt sich derzeit dem Großhandel sowie den Fachhandwerkspartnern vor.