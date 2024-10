Klimaindikatoren als Planungshilfe

VDI 3787 Blatt 7 E: Anpassung an den Klimawandel

Im Rahmen von Stadtklimaanalysen werden Klimaindikatoren benötigt.

In der Richtlinie VDI 3787 Blatt 7 E wird die Berechnung von Klimaindikatoren beschrieben und es werden Ansätze zu ihrer Interpretation für ausgewählte Anwendungsfälle aufgeführt. Damit soll die problemgerechte Anwendung von Klimaindikatoren und eine einheitliche Bewertung meteorologischer und klimatischer Sachverhalte gewährleistet werden. Die Richtlinie richtet sich an Anwender meteorologischer und klimatischer Daten, für alle Bereiche der angewandten Meteorologie, der angewandten Klimatologie sowie in technischen Disziplinen.

Die VDI 3787 Blatt 7 E „Umweltmeteorologie – Klimaindikatoren“ ist im August 2024 als Entwurf erschienen und kann über DIN Media (ehemals Beuth Verlag) bezogen werden. Einsprüche zum Entwurf sind über das elektronische Einspruchsportal oder eine E-Mail an die herausgebende Gesellschaft ( ) möglich. Die Einspruchsfrist endet am 31.10.2024.