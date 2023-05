Kessel baut Edelstahlkompetenz aus

Kessel Inox verfügt über eine leistungsfähige Produktionsstätte mit hochmodernen Produktionseinrichtungen im Edelstahlsegment.

Bild: Kessel Kessel Inox verfügt über eine leistungsfähige Produktionsstätte mit hochmodernen Produktionseinrichtungen im Edelstahlsegment. Bild: Kessel Kessel AG übernimmt 100 % der Anteile am langjährigen Geschäftspartner Edelstahl Technik Ulm GmbH (ETU). Das Unternehmen wird zukünftig unter dem Namen Kessel Inox GmbH firmieren und das neue Kompetenzzentrum der Unternehmensgruppe für Edelstahlprodukte am Standort Neu-Ulm sein. Der Systemanbieter im Entwässerungsbereich hat durch die Integration der über 40-jährigen Expertise der ETU nun eine hauseigene Entwicklungs-, Fertigungs- und Beratungskompetenz im Edelstahlsegment. „Wir können in Zukunft noch umfangreichere Systemlösungen anbieten. Der Werkstoff Edelstahl vervollständigt unser Produktportfolio in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, zum Beispiel im Lebensmittel- und Großküchenbereich, was uns zum bevorzugten Ansprechpartner für Fachplaner und Verarbeiter macht“, betont Kessel-Vertriebsvorstand Alexander Kessel.