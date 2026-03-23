Jetzt für die neuen ATEC Webinare anmelden

In kompakten Online-Seminaren vermitteln ATEC Dozenten hilfreiche Infos für die TGA-Praxis.

Bild: ATEC In kompakten Online-Seminaren vermitteln ATEC Dozenten hilfreiche Infos für die TGA-Praxis. Bild: ATEC

Im neuen Webinarprogramm kommen vielfältige Themen zur Sprache:

Was kann man tun, um Wärmepumpen schallschutzgerecht aufzustellen?

Wie kann ich Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher und Wärmepumpe ganzheitlich planen und umsetzen?

Gibt es Batteriespeicher, die nicht nur nachhaltig funktionieren, sondern auch nachhaltig gefertigt werden?

Zu diesen und weiteren Fragen stehen erfahrene ATEC Experten Rede und Antwort. Für das erste Halbjahr sind insgesamt 15 Veranstaltungen angesetzt. Die Online-Workshops finden jeweils dienstags oder donnerstags von 15:00 bis 15:40 Uhr statt. Interessierte Fachleute können kostenfrei teilnehmen. Details und Anmeldeformulare zu den Seminaren stehen auf der Homepage bereit.