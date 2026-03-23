Wissen kompakt vermittelt

Jetzt für die neuen ATEC Webinare anmelden

23.03.2026

In kompakten Online-Seminaren vermitteln ATEC Dozenten hilfreiche Infos für die TGA-Praxis.
Bild: ATEC

In kompakten Online-Seminaren vermitteln ATEC Dozenten hilfreiche Infos für die TGA-Praxis.
Bild: ATEC
Bis Juni 2026 gibt es bei ATEC wieder Gelegenheit, Webinare zu besuchen. An den kompakten Nachmittagsterminen erhalten Fachleute aktuelle Praxistipps in Sachen Gebäudetechnik. Im Blickpunkt stehen zum Beispiel die TA-Lärm, Batteriespeicher aus Deutschland oder die Einsatzmöglichkeiten moderner Großwärmepumpen.

Im neuen Webinarprogramm kommen vielfältige Themen zur Sprache:

Was kann man tun, um Wärmepumpen schallschutzgerecht aufzustellen?

Wie kann ich Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher und Wärmepumpe ganzheitlich planen und umsetzen?

Gibt es Batteriespeicher, die nicht nur nachhaltig funktionieren, sondern auch nachhaltig gefertigt werden?

Zu diesen und weiteren Fragen stehen erfahrene ATEC Experten Rede und Antwort. Für das erste Halbjahr sind insgesamt 15 Veranstaltungen angesetzt. Die Online-Workshops finden jeweils dienstags oder donnerstags von 15:00 bis 15:40 Uhr statt. Interessierte Fachleute können kostenfrei teilnehmen. Details und Anmeldeformulare zu den Seminaren stehen auf der Homepage bereit.

Thematisch passende Artikel:

Atec-Seminare zum Geschäftsbereich eWärme

Online-Seminare u. a. zum GEG

Der aktuelle Frühlings-Seminarblock bei Atec ist gestartet. Der Themenfokus liegt auf den neuen Geschäftsbereichen und dazugehörigen Produkten rund um die eWärme (mit eHeat, eVent und...

mehr

Wärmepumpenschall: Herstellerunabhängige Software basierend auf TA-Lärm

Mit dem neuen Service des Unternehmens Atec lässt sich innerhalb weniger Minuten eine detaillierte schalltechnische Untersuchung durchführen. Durch die Nutzung von Open-Street-View wird der genaue...

mehr

Danfoss-Webinare rund um das Thema Heizen

Weiterbildung im Home Office

Danfoss veranstaltet als Ersatz für entfallene Messen, Kongresse und Schulungen in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl kostenloser Webinare. Fachleute aus allen Bereichen der Wärmetechnik...

mehr
Ausgabe 10/2024 Atec: Halle 4A, Stand 128

Schallhauben für Wärmepumpen

Auf der Chillventa wird internationales Fachpublikum über die Neuerungen in der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Wärmepumpen informiert. Das Team der Atec GmbH aus Neu Wulmstorf...

mehr
Advertorial/Anzeige

Die GRAF Academy lädt zur kostenlosen Webinarreihe „Zukunft der Regenwasserbewirtschaftung“ ein.

Fachwissen für eine wassersensible Zukunft

Der Klimawandel stellt Städte, Gemeinden und Planer*innen vor große Herausforderungen  insbesondere beim Umgang mit Regenwasser. Wie lassen sich Starkregen, Überflutung und Ressourcenknappheit...

mehr