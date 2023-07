Dr.-Ing. Claudia Kandzia im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup über das Thema Raumluftfeuchte.

Bild: FGK e. V. Dr.-Ing. Claudia Kandzia im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup über das Thema Raumluftfeuchte. Bild: FGK e. V. FGK), mit Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke, Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup und Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Seifert über wichtige Aspekte der Lüftung. Beim TGA-Talk mit Prof. Franzke stand die Raumluftfeuchte im Mittelpunkt. Unter anderem ging es in dem Interview um den Einfluss der Außentemperaturen und des Lüftungsverhaltens auf die Raumluftfeuchte und darum, ob die Luftbefeuchtung eher Luxus oder doch eine Notwendigkeit ist. Prof. Kaup sprach in der TGA-Repräsentanz in Berlin über Auswirkungen schlechter, stickiger Luft in Klassenräumen, über Voraussetzungen für eine gute Raumluftqualität, Lösungen für die Nachrüstung im Gebäudebestand und über den Nutzen der Wärmerückgewinnung. Prof. Seifert beantwortete Fragen zur Raumluftqualität und zur thermischen Behaglichkeit. Darüber hinaus fasste er Lösungsmöglichkeiten für eine gute Raumluftqualität zusammen und ging auf Auslegungsmöglichkeiten für die Außenluftvolumenströme ein. Die Videos können im YouTube-Kanal des FGK aufgerufen werden.