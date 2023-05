Intersolar Europe 2023: umfassendes Rahmenprogramm und Fokus-Themen

Sonnige Aussichten für die europäische Solarbranche: Mit Neuinstallationen von 41,4 Gigawatt ist der europäische Markt 2022 um 47 % im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Positive Entwicklungen, die auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft, deutlich spürbar sind. Über 1.250 Aussteller aus aller Welt präsentieren in diesem Jahr in insgesamt elf Messehallen ihre neuesten Produkte und Lösungen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Konferenzen, Foren sowie Side-Events zieht dabei ein Publikum aus aller Welt an – ob Hersteller, Zulieferer, Installateure oder Projektplaner. Die Fachmesse bietet so eine gute Gelegenheit, die aktuellen Trends, Technologien und Geschäftsmodelle zu beleuchten sowie sich gleichzeitig mit Visionären und Entscheidern der Branche zu vernetzen. Die Intersolar Europe ist Teil von The smarter E Europe und findet parallel zur ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe vom 14. bis 16. Juni auf der Messe München statt.

Bei der Intersolar zeigt die Solarbranche in insgesamt elf Messehallen ihre neuesten Produkte und Lösungen.

Bild: Solar Promotion Bei der Intersolar zeigt die Solarbranche in insgesamt elf Messehallen ihre neuesten Produkte und Lösungen. Bild: Solar Promotion

Eine große Themenvielfalt erwartet Besucher auf dem Intersolar Forum (Halle A3, Stand A3.150). Es bietet an allen drei Messetagen zahlreiche Impulsvorträge sowie Best Practices rund um aktuelle Themen und Trends der Solarbranche. Um das Angebot für Besucher abzurunden, finden zahlreiche Side-Events vor Ort in München statt. So halten die Vereinten Nationen bspw. das Side-Event „Decentralized Energy Production: the UN and German Companies Side by Side“. Auf dieser Informationsreise stellen teilnehmende UN-Organisationen ihre Aktivitäten und Bedürfnisse in Bezug auf die dezentrale Energieerzeugung vor.