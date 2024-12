Impulse für die Gebäudetechnik

Digitalisierung, KI, Energie- und Wärmewende, Smart Buildings, Dekarbonisierung, Trinkwasserhygiene: Die GET Nord präsentierte vom 21. bis 23. November 2024 in Hamburg erneut die aktuellen Themen und wegweisenden Trends in der Gebäudesystem-, Heizungs- und Sanitärtechnik. Die Vernetzung von Elektro- und SHK-Handwerk vor rund 39.000 Besuchern gab Gelegenheit einer noch engeren Kooperation dieser Gewerke. Damit war die GET Nord nach eigenen Angaben mit drei Messetagen ihre Position als eine wichtige Impulsgeberin für die Elektro- und SHK-Branche und gebäudetechnische Fachmesse im Norden.

Mit mehr als 650 nationalen und internationalen Ausstellenden, rund 50 weiteren Angeboten von Kooperationspartnern, Unternehmen und Verbänden und erstmals in neun Hallen präsentierte sich die diesjährige Ausgabe der GET Nord. Für Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, liegt insbesondere in digitalen Lösungen ein Schlüssel zu mehr Energieeffizienz: „Die Energie- und Wärmewende in Gebäuden kann nur gelingen, wenn wir dazu auch die Chancen der Digitalisierung nutzen.“

Vernetzung weiter stärken

Rund 39.000 Besucher waren an den drei Messetagen auf der GET Nord in Hamburg unterwegs.

Bild: Hamburg Messe und Congress / Romanus Fuhrmann Rund 39.000 Besucher waren an den drei Messetagen auf der GET Nord in Hamburg unterwegs. Bild: Hamburg Messe und Congress / Romanus Fuhrmann

Starken Zulauf verzeichnete die Fläche der Start-ups, auf der 13 junge Unternehmen ihre innovativen Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle vorstellten. Darüber hinaus wurde diskutiert, wie die Elektro- und SHK-Branche attraktiver für Frauen gemacht werden kann. Kathrin Aehling, Vice President Channel & Marketing DACH bei der Schneider Electric GmbH: „Für mich persönlich ist die Messe auch immer eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Frauen der Branche zu vernetzen und auszutauschen. Denn von denen haben wir leider immer noch viel zu wenige. Es liegt an uns als Branche, diese Ausbildungsberufe wie zum Beispiel den der Elektronikerin für Gebäudesystemintegration zu promoten. Denn nur gemeinsam können wir dafür sorgen, die Branche weiblicher zu machen.“

Die nächste GET NORD findet vom 19. bis 21. November 2026 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt.