IMI-Infoportal mit Fragen und Antworten zum GEG 2024

Um die wichtigsten Fragen (FAQs) zum neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 beantworten zu können, hat IMI Hydronic Engineering das Infoportal www.HyForum.help um ein FAQ-Angebot zum GEG erweitert. Das Forum soll die Nutzer dabei informieren, welche neuen Regelungen bezüglich Anforderungen, Übergangsfristen und Förderoptionen an die Anlagentechnologien zur Wärmeerzeugung ab dem 1. Januar 2024 nach dem neuen GEG gelten.

Bild: IMI Hydronic Engineering

Zur Navigation ist das Forum in sechs Bereiche von Regelventilen über Armaturen für Heizkörper bis hin zur Software eingeteilt. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, sich über die neusten Trends in der Branche auszutauschen. In der HyForum Community können die Teilnehmenden aktuelle Fragestellungen und Themen sehen und an Diskussionen teilnehmen. Falls Teilnehmende Ihre Lösung nicht finden, können die Fragen direkt in die Community gestellt werden.