Fischer bietet BIM-Leistungen an

Fischer Leistungen für die vernetzte Planung und Steuerung mit Building Information Modeling (BIM) an. Die Möglichkeiten der Unterstützung umfassen smarte, digitale Zwillinge der Befestigungs- und Systemlösungen des Unternehmens und BIM-Engineering-Dienstleistungen. Zum Angebot gehören auch BIM-to-Field- und Field-to-BIM-Services sowie Monitoring-Lösungen.

Erhöhte Effizienz bei Bauprojekten sowie die Einhaltung von Zeitplänen und Kostenrahmen gehören zu den BIM-Vorteilen. Das Spektrum des Herstellers umfasst zu diesem Zweck smarte und digitale Zwillinge der Befestigungs- und Systemlösungen einschließlich Einlegeteilen (Ankerschienen), Fassaden-Unterkonstruktionen, Installations- und Brandschutzsystemen. Mit den Dienstleistungen sowie kunden- und projektspezi-fischen Lösungen im BIM-Engineering gelingt nach Anbieterangaben die Implementierung von Informationen ins Gebäudemodell – vom Konzeptentwurf bis zur maximalen Detailmodellierung. Die digitalen Zwillinge der Produkte und Systeme sind in den „Revit“-kompatiblen Formaten des Software-Herstellers Autodesk auf der Internetseite des Unternehmens sowie auf den Plattformen „bimobject“ und „MagiCloud“ zum kostenfreien Download verfügbar.

Grundlagen und Instrumente für die Planung mit BIM: Digitale Zwillinge der Befestigungs- und Systemlösungen des Unternehmens gehören ebenso zum Angebot wie Dienstleistungen und kundenspezifische Lösungen im BIM-Engineering

Zum Angebot gehören auch umfassende Möglichkeiten der Unterstützung vor Ort, bspw. BIM-to-Field-Support mittels digitaler Modelle und dem Einsatz neuester Technik. So kann der Fischer Roboter „BauBot“ z. B. den kompletten Montagevorgang von Befestigungen selbstständig übernehmen. Auf Basis von BIM-Daten bewegt sich der Roboter selbstständig auf der Baustelle, bohrt, reinigt die Bohrlöcher und setzt Befestigungsmittel. Den kompletten Montagevorgang arbeitet der Befestigungsrobo-ter in einem Stück ab, indem Fortbewegung und Werkzeugwechsel automatisiert erfolgen. Selbstständig sucht er die jeweiligen Befestigungspunkte an der Decke, an der Wand und auf dem Boden. Als weiterer BIM-to-Field-Service ermöglicht der Einsatz einer Robotik Total Station (RTS) die präzise Positionierung von Bohrungen oder vormontierten Bauteilen auf der Baustelle.

Außerdem umfasst der Vor-Ort-Support Montageschulungen und digitale Lösungen zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Mit Field-to-BIM-Services lassen sich zudem Daten von der Baustelle aufnehmen und in das Gebäudedatenmodell überführen. Die Möglichkeiten umfassen die Bestandsaufnahme und Modellierung, inkl. Analyse und Verarbeitung der Punktwolke sowie As-Built-Dokumentation zur 3D-Darstellung der vorhandenen Struktur.