Fachtagung zum Brand- und Arbeitsschutz bei Lithium-Batterien

Brand- und Arbeitsschützer kommen um das Thema Lithium-Batterien bzw. Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr herum. Die Batterien finden sich heute überall, in mobilen Geräten ebenso wie in stationären Anlagen. Sie erleichtern das Leben in vielen Bereichen, es gehen aber auch spezifische Brandrisiken von ihnen aus.

Die VdS-Fachtagung „Lithium-Batterien: Herausforderung für den Brand- und Arbeitsschutz“ klärt über Risiken und Sicherheitsmaßnahmen auf – u.a. bei Elektrofahrzeugen.

VdS-Fachtagung „Lithium-Batterien: Herausforderung für den Brand- und Arbeitsschutz" am Dienstag, 5. September 2023, in Köln und online, vermitteln Fachleute ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Sie zeigen auf, wie sich Lithium-Batterien sinnvoll nutzen sowie ihre Risiken bewerten und minimieren lassen.



Die Fachtagung richtet sich an Sicherheitsverantwortliche aus den Bereichen Industrie und Gewerbe, Dienstleistung, Handwerk, Energiewirtschaft, Kommunen, Behörden, Forschung und Entwicklung sowie Facility Management, an Fachplanende, Ingenieure, Sachverständige, Versicherungsmitarbeitende, technische Fach- und Führungskräfte, Brandschutzbeauftragte und Brandschutzmanagerinnen, Sicherheitsbeauftragte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Die Themen der Fachtagung

Lagerung und Umgang mit Lithium-Batterien im Bauordnungsrecht aus Sicht eines Prüfingenieurs für Brandschutz

Lithium-Batterien – Herausforderungen und Lösungsansätze bei einem Automobilhersteller

Brand- und Löschversuche mit Elektro-PKW

Arbeitsschutz und Brandschutz beim Umgang mit Lithium-Batterien

Klein, aber oho: Vorsicht beim Laden von Lithium-Ionen-Akkus

Erfahrungen aus Brandversuchen mit Lithium-Batterien und Prüfungen von Behältnissen

Lithium-Batterien im betrieblichen Alltag: Lagern, Laden, Umgang mit defekten oder kritischen Batterien

Die Fachtagung kann wahlweise vor Ort in Köln oder im Livestream verfolgt werden. Ausführliche Informationen zur Fachtagung gibt es auf der Website des Anbieters.