Expertise mit Wärmepumpenschulungen sammeln

Auch wenn der Wärmepumpenabsatz in Deutschland in diesem Jahr gegenüber 2023 deutlich zurückgegangen ist, ist für die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik (BFS) klar: Der Wärmepumpentechnik gehört die Zukunft des Heizungsmarkts. Viele Fachbetriebe haben bereits die erforderliche Expertise, um Wärmepumpen fachgerecht planen, installieren und warten zu können. Für alle, die dieses Know-how auffrischen oder – vor allem bzgl. der Hydraulik wasserführender Systeme – neu erwerben wollen, bietet die BFS in Harztor (Thüringen) drei Wärmepumpenseminare an:

„Grundlagen Wärmepumpensysteme“ (29. August)

„VDI 4645-Schulung“ (25. + 26. September)

„Hydraulik in Wärmepumpenanlagen (29. + 30. Oktober)

Das Wärmepumpen-Know-how wird in der Bundesfachschule an modernen Schulungsanlagen vermittelt.

Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters (Seminare T13-A/B/C) zu finden.