Europäisches Gütesiegel für Infrarotheizungen eingeführt

Mindestanteil an Energieumwandlung in Strahlungswärme



Bild: EIHA Bild: EIHA

Neben ihrer Funktion als Zusatzheizung werden Infrarotheizungen zunehmend als Hauptheizung in gut gedämmten modernen Gebäuden oder als Teil einer Hybridheizung im Bestand eingesetzt. Aktuell gibt es eine Vielzahl an Infrarotheizgeräten, die über verschiedene Kanäle erhältlich sind. „Manchmal ist unklar, welche Zertifizierung die Produkte haben und ob sie überhaupt der Norm gemäß als Infrarotheizung deklariert werden dürfen“, erklärt Spekreijse den Hintergrund der Entwicklung des Gütesiegels. „Infrarotheizungen müssen in der Lage sein, mit Strahlungswärme ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Dies ist aber nur möglich, wenn ein Mindestanteil der in das Infrarotheizgerät eintretenden Energie in Strahlungswärme umgewandelt wird.“ Das Prüfverfahren hierfür ist in der Norm IEC 60675-3 beschrieben. Diese wurde 2020 verabschiedet und legt den Mindestwert des Strahlungswirkungsgrades fest, der eines der Kriterien für den Erhalt des Qualitätssiegels ist.

Konkret sind folgende Anforderungen für den Erhalt des Qualitätslabels zu erfüllen:

Das Infrarotheizgerät muss nach der Norm IEC 60675-3 geprüft worden sein und in dieser Messung einen Strahlungswirkungsgrad von mindestens 40 % erreicht haben.

Der Hersteller bzw. Inverkehrbringer weist eine gültige CE-Konformitätserklärung vor.

Es muss eine Qualitäts- und Sicherheitszertifizierung durch ein akkreditiertes unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsunternehmen durchgeführt worden sein.

Das Gerät ist technisch so ausgelegt, dass es die Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign Richtlinie vom 01.01.2018) erfüllt und es weist einen Raumheizungsjahresnutzungsgrad größer als 38 % auf.