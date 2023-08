Erneuerung Prüfstände am europäischen Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte

Das europäische Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte



Am Standort Dortmund testet das TZWL, als eine von drei durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) anerkannten Prüfstellen, Wohnungslüftungsgeräte an den nach der ISO 17025 nach DIN EN 13141-7/-8 akkreditierten Prüfständen für Lüftungstechnik, Thermodynamik und Dichtheit. Die Prüfergebnisse bilden die Grundlage zur Beantragung einer Bauartzulassung beim DIBt in Berlin, zur Beantragung eines Zertifkats des Passivhaus Instituts (PHI) in Darmstadt oder zur Weiterentwicklung der Gerätetechnik durch den Hersteller. Das TZWL hat es sich als gemeinnütziger Verein auch zur Aufgabe gemacht, Privatkunden über die klimafreundliche Technik der Wohnungslüftung zu informieren und ihnen förderfähige Geräte mit den relevanten Prüfergebnissen zu präsentieren. In diesem Sinne veröffentlicht das TZWL im Infoportal Wohnungslüftung auf seiner Website eine Vielzahl von Geräten mit ihren offiziellen Prüfergebnissen.