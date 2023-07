Engie Deutschland stellt Vorstand neu auf

Es gibt Veränderungen an der Spitze der Engie Deutschland: Manfred Schmitz hat sich entschieden, das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 zu verlassen. Bis dahin wird der Diplom-Ingenieur weiterhin als Co-CEO der Engie Deutschland AG und als Geschäftsführer der Engie Deutschland GmbH tätig sein. Schmitz arbeitet seit mehr als 20 Jahren in leitenden Funktionen für die Gruppe in Deutschland und hat das Unternehmen in dieser Zeit entscheidend geprägt. Nun übergibt er den Staffelstab an Eric Stab, seit über 13 Jahren Country Manager und CEO bei Engie Rumänien. Der 53-jährige Kaufmann vertritt seit dem 1. Juni 2023 das Unternehmen in Deutschland als Country Manager und als Co-CEO der Engie Deutschland AG sowie Geschäftsführer der Engie Deutschland GmbH.