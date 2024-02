Energie-Trendmonitor 2024 veröffentlicht

Die Verbraucher in Deutschland sind aktuell verunsichert, wenn es um den Heizungswechsel geht: 67 % berichten, sie hätten das Vertrauen in die staatliche Förderung verloren. Rund 70 % halten die Förderbedingungen für nicht transparent genug. Gleichzeitig würde sich inzwischen die große Mehrheit für ein umweltfreundliches Heizsystem entscheiden. Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2024. Insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wurden von einem Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ im Auftrag von Stiebel Eltron befragt.

Insgesamt 1.000 Bundesbürger wurden von einem Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ im Auftrag von Stiebel Eltron befragt. Die Ergebnisse zeigt der Energie-Trendmonitor 2024

Bild: Stiebel Eltron Insgesamt 1.000 Bundesbürger wurden von einem Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ im Auftrag von Stiebel Eltron befragt. Die Ergebnisse zeigt der Energie-Trendmonitor 2024 Bild: Stiebel Eltron

KfW-Förderung absichern

Seit Anfang des Jahres gilt die neue Förderung der Bundesregierung für Wärmepumpen – die Antragstellung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist erst für den 27. Februar 2024 terminiert. Wer die Chance auf staatliche Kostenübernahmen jedoch schon heute nutzen will, kann das Projekt für den Heizungstausch jedoch sofort angehen und wird dabei von Stiebel-Eltron abgesichert: „Falls der Förderantrag von der KfW abgelehnt wird, bekommen die Stiebel-Eltron-Kunden die Fördersumme von uns ausbezahlt, sofern die Voraussetzungen und Bedingungen unserer Fördergarantie erfüllt sind", sagt Burkhard Max, Vertriebs-Geschäftsführer von Stiebel Eltron.

Garantieversprechen

Die Förder-Absicherung wird von den Kunden als wichtiger Baustein für den Heizungstausch klar formuliert: 75 % wünschten sich, dass Heizungshersteller die staatliche Förderung durch ein eigenes Garantieversprechen zusätzlich decken. Für die Planungssicherheit beim Heizungswechsel fehle einer Mehrheit der Bevölkerung allerdings noch wichtiges Know-how: 63 % sei beispielsweise der großzügige Rahmen der Förderung für Wärmepumpenheizungen unbekannt, dass private Haushalte mit bis zu 70 % der gesamten Kosten staatlich unterstützt werden.

Fördercheck

Ob und in welcher Höhe das eigene Vorhaben gefördert wird, können Interessierte innerhalb weniger Minuten online prüfen – über den „Fördercheck" auf der Homepage von Stiebel Eltron. „Nach positiver Prüfung erhalten Kunden per Mail die individuelle Stiebel Eltron-Fördergarantie. Die Wärmepumpen-Förderung ist damit bereits gesichert", so Burkhard Max. „Die nächsten Schritte sind dann die Auswahl eines Fachunternehmens, die Antragstellung bei der KfW - dabei hilft unser kostenloser Förderservice - sowie die Umsetzung der Maßnahme."