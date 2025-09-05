Digitale Bauplanung trifft Weiterbildung: Integration bietet Vorteile für Planer

Die Kooperation zwischen Ausschreiben.de. und Wirliebenbau geht in eine neue Phase. Ab sofort ist die enge Zusammenarbeit auch auf technischer und inhaltlicher Ebene deutlich sichtbar – mit einer direkten Integration beider Plattformen, die den Alltag von Planern, Architekten, Energieberatern und allen am Bau Interessierten nachhaltig erleichtert. Durch die Verknüpfung von Fortbildungsinhalten mit praxisrelevanten Anwendungsbeispielen, Produktdaten und Ausschreibungstexten entsteht ein neues digitales Angebot, das Theorie und Anwendung eng miteinander verzahnt.

Planungswissen trifft digitale Produktdaten



Effizienzgewinn in Planung und Ausschreibung

Durch die neue Integration entfällt für Planer der bisher übliche Medienbruch zwischen Weiterbildung und Produktrecherche. Relevante Inhalte lassen sich ohne Umwege in laufende Projekte übertragen – mit geprüften, herstellergepflegten Daten, die höchste Planungssicherheit bieten. Gleichzeitig werden die Kataloge von AUSSCHREIBEN.DE direkt in die Hauptnavigation und auf den Industriepartner-Seiten von Wirliebenbau eingebunden. So profitieren Nutzer beider Plattformen von einem durchgängigen digitalen Workflow, der den Planungsprozess schneller, transparenter und effizienter gestaltet.

Schulterschluss mit Vision

Manfred Scholz, Geschäftsführer der Orca Software GmbH, die das Portal Ausschreiben.de betreibt, sieht in der vertieften Kooperation einen echten Mehrwert für Fachanwender: „Mit der Kombination aus qualifizierter Weiterbildung und integrierten Produktdaten ermöglichen wir eine neue Qualität in der digitalen Planung. Das spart Zeit und bringt Fachwissen und Anwendung noch enger zusammen.“ Auch Nicolas Baumann, Geschäftsführer von Wirliebenbau, unterstreicht den praktischen Nutzen für seine Zielgruppe: „Unsere Fortbildungen werden durch die Integration der Inhalte von AUSSCHREIBEN.DE noch relevanter für den Berufsalltag. Wir schaffen eine direkte Verbindung zwischen Schulung und Projektarbeit – genau das, was sich Planer heute wünschen.“

