BVF Symposium 2024

Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) lädt am 6. und 7. November 2024 zum jährlichen BVF Symposium ins Dorint am Goethepark, Weimar ein. Unter dem Motto „Behagliche Wärme mit Verantwortung: Die Zukunft der #Wärmeprozesskette“ werden Experten und Vertreter der Branche erwartet, um die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich Flächenheizung und Flächenkühlung zu diskutieren.



Bild: BVF Bild: BVF

Ort und Datum

Dorint am Goethepark

Beethovenplatz 1-2

99423 Weimar

6. bis 7. November 2024

Der Auftakt zum Get together am 6. November findet im Dorint am Goethepark statt, danach findet nach einem kleinen Spaziergang durch die Weimarer Innenstadt im Restaurant Watzdorfer Geleitschenke das gemeinsame Abendessen und die Gelegenheit zum Netzwerken statt. Wer bereits bis zum frühen Nachmittag anreisen kann, ist eingeladen, an einer 60-minütigen Führung im Bauhaus-Museum Weimar teilzunehmen. Die Übersicht über Themen und Referenten ist auf auf der Webseite des BVF zu finden. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.