BTGA zeichnet die besten Auszubildenden der TGA-Branche aus

Der BTGA ehrte die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2022 im Rahmen seiner Jahrestagung in Nürnberg.

Bild: Thomas Geiger Der BTGA ehrte die besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2022 im Rahmen seiner Jahrestagung in Nürnberg. Bild: Thomas Geiger BTGA) hat die bundesweit besten Auszubildenden der TGA-Branche des Prüfungsjahrgangs 2022 ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen der Jahrestagung des Verbands Anfang Mai 2023 in Nürnberg statt. Der BTGA würdigte damit die herausragenden Leistungen der Jugendlichen in fünf Ausbildungsberufen. Ebenfalls geehrt wurden die ausbildenden Unternehmen für ihre ausgezeichnete betriebliche Ausbildung.

Die prämierten Jugendlichen erhielten neben ihren Urkunden auch Schecks im Gesamtwert von 6.000 Euro. Überreicht wurden die Preise von BTGA-Präsident Bernhard Dürheimer, dem Vorsitzenden des Zentralen Berufsbildungsausschusses Andreas Neyen und dem Referenten für Technik und Berufsbildung Stefan Tuschy.

Als beste Auszubildende wurden geehrt: Frederic Stenzel (Anlagenmechaniker SHK), Louis Opländer GmbH, Dortmund; Erwin Vist (Anlagenmechaniker SHK), Louis Opländer GmbH, Dortmund; Karla Blažević (Kauffrau für Büromanagement), Salvia Elektrotechnik GmbH, München; Katharina Zaißerer (Technische Systemplanerin), Gebrüder Peters AusbildungsGmbH, Ingolstadt; Tomas Eberl (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik), GA-tec GmbH, Heidelberg und Philipp Walker (Konstruktionsmechaniker Feinblechbau), Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH & Co. KG, Neckartailfingen.

Die Auszeichnungen für die Ausbildungsbetriebe nahmen entgegen: Lars Köpenick, Louis Opländer GmbH, Dortmund; Anette Lange und Sandro Berthold, Salvia Elektrotechnik GmbH, München; Ina Kaufmann und Veronika Peters, Gebrüder Peters AusbildungsGmbH, Ingolstadt; Frank Glor, GA-tec GmbH, Heidelberg und Ludwig Beck, Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH & Co. KG, Neckartailfingen.