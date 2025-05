BIM-Methodik und ihre praktische Anwendung

Die rasante Entwicklung digitaler Technologien hat in der Baubranche eine Innovationswelle ausgelöst. An ihrer Spitze steht die Methode Building Information Modeling (BIM). BIM revolutioniert die Art und Weise, wie Bauwerke geplant, entworfen, gebaut, verwaltet und verwertet werden. Das in der Reihe BIM Professional des bSD Verlags erschienene Buch „Next Generation BIM“ schlägt eine Brücke zwischen der theoretischen Welt der BIM-Methodik und ihrer praktischen Anwendung im Arbeitsalltag. Es richtet sich an alle, die einen Einstieg in die BIM-Methodik suchen, sei es für die Anwendung in eigenen Projekten oder zum Erlernen dieser zukunftsweisenden Methode.

Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland Cover „Next Generation BIM“. Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland

Der zweite Teil des Buches enthält eine Sammlung von realen Anwendungsbeispielen der BIM-Methode, die von verschiedenen Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Diese Fallstudien bieten einen praktischen Einblick in die Umsetzung von BIM in unterschiedlichen Kontexten und zeigen die vielfältigen Möglichkeiten auf, wie BIM zur Verbesserung von Planungs-, Bau- und Betriebsprozessen beitragen kann. Mit diesem Buch erhalten Leserinnen und Leser laut Herausgeber nicht nur eine solide Grundlage in der Theorie hinter BIM, sondern auch praktische Einblicke und Anleitungen, die sie auf Ihrem Weg zur effektiven Nutzung der BIM-Methode unterstützen.